البرهان من سنجة: عازمون على تطهير البلاد من دنس التمرُّد والقضاء على المليشيا الإرهابية

متابعات: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى مدينة سنجة، وأعلن عن تحرير مدينة سنجة من دنس التمرد وعودتها لحضن الوطن من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة، واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة، كما وقف على سير العمليات في محور سنار، مؤكداً عزم القوات المسلحة على تحرير كل شبر دنّسه العُملاء والخَوَنة ودحر المليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان.

وهنّأ البرهان، القوات المسلحة وكافة القوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين والشعب السوداني، بهذا الانتصار الكبير والعظيم الذي سيكون له ما بعده، مشيداً بتضحياتهم الجِسام في سبيل صون وكرامة ووحدة تراب الوطن.

وقال البرهان: “نهدي هذا النصر العظيم لشعبنا الذي عانى القتل والتشريد والقهر والنهب وكافة أنواع الحرائق والانتهاكات من قِبل مليشيا آل دقلو الإرهابية، وعازمون على تطهير كل شبر من أرض الوطن دنّسته هذه المليشيا المجرمة”.

وتمنى البرهان أن يتقبل الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين الذين استبسلو جميعاً في تحرير مدينة سنجة العريقة.