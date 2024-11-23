ماذا يعني تحرير سنجة؟

كتب: عبد الرؤوف طه

تحرير سنجة سيسهم في فك الحصار على النيل الأزرق بعد تنظيف جيوب المليشيا بـ”أبو حجار”، تحرير سنجة يعني أن تتنفس النيل الأبيض وسنار والدندر، تحرير سنجة سيسهم في انسياب الحركة التجارية من الغرب إلى الشرق عبر “تندلتي، كوستي سنار والقضارف”، كما يسهم تحرير سنجة في انتعاش أسواق المحاصيل في المناقل والدندر والقضارف وربك.

تحرير سنجة يعني تسهيل حركة التنقل للمواطنين عبر البصات السفرية من كردفان والنيل الأبيض والنيل الأزرق والمناقل جميعها ستمر عبر سنجة – الدندر وصولاً إلى الشمال أو الشرق أو حتى أم درمان.

تحرير سنجة يعني تأمين ظهر شرق السودان ككل وزوال جميع المُهدِّدات باقتراب المليشيا من الشرق وفتح خط إمداد مع إحدى دول الجوار.

تحرير سنجة يعني الانطلاق نحو مدني وتأمين ظهر القوات التي ستنطلق من سنار والمناقل وجبل مويه وتمثل سنجة خط إسناد لقوات المنطقة العسكرية – الفاو.