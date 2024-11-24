سعود البرير يدعو إلى تفعيل تطبيق اتفاقية الحريات الأربعة بين السودان ومصر

القاهرة: السوداني

دعا رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني السابق سعود البرير على ضرورة تفعيل تطبيق اتفاقية الحريات الأربعة بين السودان ومصر مؤكدا أهمية تطبيق الإعفاء الضريبي والجمركي بين البلدين.

واضاف فى الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الاعمال بالقاهرة اليوم، ان الوضع المفصلى الذى يمر به السودان يتطلب من الجميع تكاتف الجهود والعمل معًا لبناء مستقبل مزدهر.

وقال البرير أن السودان في حاجة إلى شراكات جديدة وقوية، نضع من خلالها الأطر اللازمة لدعم وتوسيع نطاق التعاون بين رجال الأعمال من البلدين.

واوضح أن بناء اقتصاد قوي يتطلب تكاملًا بين القطاعات المختلفة، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، وهذه المجالات تشكل أرضية خصبة للاستثمار والتعاون بيننا.

واضاف انهم فى السودان يؤمنون بأن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل مصر، يمكن أن يكون حافزًا حقيقيًا لتحقيق النمو المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السودان يمتلك موارد طبيعية غنية، وموقعًا جغرافيًا متميزًا، مما يجعله وجهة مثالية للاستثمارات المصرية والعالمية.

وتابع :” نحن على يقين بأن تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين سيؤدي إلى تطوير مشروعات مشتركة تخدم مصالح شعبينا على المدى البعيد.

وحث ممثل رجال الأعمال السودانيين الجميع على استثمار هذه الفرصة لتحديد مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات”.

وفى السياق قال رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية ــ المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة د. علاء ناجي ان الشركة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي بالبلدين.