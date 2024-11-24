الفريق كامل الوزير: مخطط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل بين السودان ومصر

كتبت: سوسن محجوب

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ــ وزير الصناعة والنقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، عن وجود شبكات نقل بين مصر والسودان، من خلال ثلاثة محاور للنقل البري،حيث يوجد المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم، والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا، بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بور سودان بطول 280كم.

وبدات اليوم السبت بالقاهرة فعاليات اعمال الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال والذى يهدف لاعادة الاعمار بمبادرة من السفارة السودانية بالقاهرة ورعاية الوزير كامل.

وأضاف أنه جرى التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل، لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى (وادي حلفا).

ولفت الوزير الى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية، وهي “قسطل- أرقين- رأس حدربة”، لافتا الى اتجاه لإنشاء مناطق لوجستية في كل من ” قسطل وأرقين”وذلك بهدف خدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي “أسوان – وادي حلفا” عبر بحيرة ناصر.

ولفت الوزير إلى ان وزارته تقوم حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.

وقال أن الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، ويمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة.

وشارك فى اعمال الملتقى – الذي خصص لاعمار السودان والمساعدة فى الامن الغذائي، من السودان وزراء التجارة والتموين، الصناعة، والنقل، والطاقة والنفط، فيما شارك من مصر وزراء التموين والتجارة الداخلية وكبار رجال الاعمال في مصر.