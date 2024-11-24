وزير التربية والتعليم يصل القاهرة لبحث استئناف الدراسة بالمدارس السودانية في مصر

القاهرة: السوداني

يبدأ وزير التربية والتعليم المكلف، أحمد خليفة، مباحثات مع نظيره المصري بشأن إعادة استئناف الدراسة بالمدارس السودانية بمصر، في وقت حذّرت فيه السفارة السودانية بمصر، المدارس السودانية التي استأنفت الدراسة دون تصريح، عرضها على وزارة التربية والتعليم بالسودان لسحب الترخيص والإغلاق النهائي وإخطار السلطات المصرية بذلك.

وطالبت السلطات المصرية، المدارس السودانية بمصر بتنفيذ عدة اشتراطات حتى تتمكن من استئناف نشاطها، على رأسها ان يكون المبنى إدارياً يناسب البيئة المدرسية.

وفي السياق، لفتت السفارة السودانية بمصر الى تداول الأسافير لفيديو غير صحيح بشأن المدارس السودانية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتؤكد السفارة أن الفيديو ليس له أساس من الصحة وأنه لم تصدر بعد اية مواعيد لفتح المدارس أو موافقة من جهات الاختصاص في هذا الشأن. كما تفيد بأنه لم تصدر أية موافقات لمدارس بعينها لاستئناف عملها.

ووصل وزير التربية خليفة، مصر لإجراء مباحثات مع نظيره المصري والجهات المختصة، بشأن استئناف الدراسة بالمدارس السودانية في مصر.