الفرقة السادسة: قصف مدفعي للمليشيا يؤدي لاستشهاد وإصابة ٣٥ شخصاً بمعسكر أبو شوك بالفاشر

الخرطوم: السوداني

ترحمت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر على شهداء سوق معسكر أبو شوك للنازحين (نيفاشا)، الذين سقطوا يوم أمس السبت بسبب قصف مليشيا آل دقلو المتمردة لسوق الخضار والجزارة بثلاث دانات من مدفع الهاوزر والذي أدى إلى استشهاد (15) شخصاً وجرح (20) آخرين.

وقالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر في منشور لها على “الفيس بوك”، إنّ مليشيا التمرد التي تزعم أنها تبحث بحربها عن الديمقراطية وقد عجزت منه وستظل عاجزةً عن مواجهة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومه الشعبية، فقد دأبت في ظل عجزها وانكسارها على استهداف أرواح المواطنين العُـزّل من خلال قصفها الأسواق والمستشفيات وموارد المياه بالمدينة.