الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة هي الأكبر على مستوى العالم

الخرطوم: السوداني

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، عن أن السودان يواجه أزمة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

وقال إن السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث تم تسجيل نزوح أكثر من 3 ملايين طفل داخل البلاد وخارجها منذ بداية النزاع.

وبحسب التقرير، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في السودان يعاني من نقص حاد في الأمن الغذائي، الأمر الذي يزيد من مُعاناة السودانيين في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن موجة العُنف الحالية تسبّبت في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية، مما أسهم في تفاقم أزمة النزوح.

وأضاف التقرير أنّ أكثر من 7.4 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم هرباً من أعمال العنف، بالإضافة إلى 3.8 مليون نازح نتيجة الصراعات السابقة. كما حذر من تدهور النظام الصحي في البلاد، مع تزايد خطر انتشار الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا.