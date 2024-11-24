مصدر عسكري لـ(السوداني): هجوم مليشيا الدعم السريع قبل قليل بمُسيّرتين استهدف مطار عطبرة بعد إعادة تأهليه

قال المصدر العسكري إن الدفاعات الأرضية تصدت لهجوم المسيرات وتَـمّ إسقاط المُسيّرتين دون خسائر بشرية أو مادية،

وذكر أن هجوم المليشيا اليوم هو الخامس خلال ستة أيام وكل الهجمات باءت بالفشل الذريع ولم تحدث أي خسائر، لتعامل المضادات الأرضية باحترافية عالية ويقظة القوات، وما تقوم به المليشيا محاولة يائسة جداً لإحداث فرقعة إعلامية مع الخسائر الكبيرة التي تتلقّــاها في كل محاور القتال، وآخرها تحرير مدينة سِنجَـة.

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