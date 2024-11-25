الفريق أول البرهان: باب التوبة مفتوحٌ أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم

بورتسودان: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنّ القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على التمرد واستئصال مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة.

وأوضح البرهان أن الحديث حول الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية غير صحيح، مؤكداً أنه ليس هناك أيِِّ تسوية مع أي جهة سياسية، مبيناً أن ما يُشاع في هذا الخصوص عارٍ عـن الصحة تماماً. وأضاف: “باب التوبة والرجوع للحق مفتوحٌ أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم”.

وأكد رئيس المجلس السيادي، اهتمام الدولة بقضايا المرأة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من موارد الشرق في تنمية وتطوير المرأة بشرق السودان.

وخاطب البرهان اليوم، مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان، مُشيداً بالدور الذي ظلت تضطلع به في ترقية وتنمية الشرق، وحيا كل نساء السودان في أنحاء البلاد كافّـة، على وقفتهن بجانب القوات المسلحة وتقديم الدعم لها للذود عن حياض الوطن، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر حتى تجد حظها من التنفيذ.

وحضر المؤتمر، ولاة الولايات الشرقية، وممثلون للسلك الدبلوماسي وقادة الأجهزة الرسمية بالدولة، وقطاعات المرأة بشرق السودان ووسائل الإعلام المختلفة.