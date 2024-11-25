محافظ مشروع الجزيرة: المليشيا استباحت أكثر من ٥٥٪ من المشروع واستولت على الآليات وأحدثت خراباً واسعاً

بورتسودان: السوداني

كشف محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى ان المليشيا سيطرت على كل المشروع واستباحت أكثر من ٥٥% من مساحة المشروع، واستولت المليشيا على الآليات والمعينات المهمة للإنتاج، واحدثت خرابا واسعا، مبيناً أنه رغماً عن ذلك فإن الموسم كان ناجحاً، مشيداً بتضحيات المزارعين الذين امتصوا الصدمات وأعادوا المشروع بقوة إلى دائرة الإنتاج.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة ببورتسودان اليوم الاثنين، إن الموسم الصيفي الأخير شهد زراعة ما يربو عن ٦٠٠ الف فدان، مبيناً أن عمليات الحصاد اكتملت بنسبة ٣٠% من المساحة المزروعة، مؤكداً نجاح العمليات الفلاحية وكل المراحل الزراعية للموسم الزراعي الصيفي برغم التحديات المرتبطة بتعديات مليشيا الدعم السريع المتمردة.