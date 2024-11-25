البرهان يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، بحضور السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية بالإنابة.

وقال السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في تصريح صحفي، إن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا تطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، منوهاً إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبّر خلال اللقاء عن رضائه لما تقدمه وتقوم به الحكومة السودانية من تسهيل للإجراءات لوصول المساعدات الإنسانية ووصول فرقهم الفنية إلى المناطق التي طلبوا زيارتها.

وأضاف السفير عمر أن رئيس مجلس السيادة وجه جهات الاختصاص بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة بالسودان، كما عبّر عن رضائه التام للتعاون القائم بين الطرفين.

وحث البرهان، الأمم المتحدة ووكالاتها بضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال الإغاثة للمحتاجين.

وأشار وكيل الخارجية إلى أنه سيتم فتح المعابر والمطارات لتسهيل انسياب المساعدات، وقال: هناك بعض الطلبات تقدمت بها البعثة وستتم دراستها من الجانب السوداني، لافتا إلى أن بعض المقترحات إيجابية وسيتم الرد عليها خلال الأيام القادمة.

من جانبه، عبّر توم فليتشر، عن شكره وتقديره لجهود الحكومة السودانية الرامية لتعزيز ودفع مجالات العمل الإنساني وتقديم العون ووصول المساعدات الإنسانية، وقال إن زيارته للبلاد تأتي في إطار الوقوف ميدانياً على الأوضاع الإنسانية وعمل الفِرق الفنية التابعة للبعثة على أرض الواقع والاستماع لرؤيتهم بهدف اتخاذ الترتبيات اللازمة لدعم المجالات الإنسانية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن رئيس مجلس السيادة نقل له تأكيدات وحرص الحكومة على العمل والتعاون والتنسيق المشترك مع المنظومة الأممية لضمان انسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأمن توم على أهمية الشراكة والتعاون بين الجانبين وصولاً للمحتاجين وإيصال المساعدات الإنسانية، علاوةً على حل التحديات التي تواجه العمل الإنساني، مؤكداً حرص الأمم المتحدة ومضاعفة جهودها لضمان وصول وانسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين.