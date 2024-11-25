شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تعتدي على الكوادر الطبية وتنهب مركزًا صحيًا في قرية الحسيناب بشرق النيل

الخرطوم: السوداني

اعتدت قوة تابعة للدعم السريع على الكوادر الطبية بالضرب وتهديد السلاح، ونهبت هواتفهم المحمولة، بالإضافة إلى نهب مركز صحي الحسيناب والصيدلية والأجهزة الطبية، وطردت المرضى من المركز الذي يقع في شرق ولاية الخرطوم.

واعتبرت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الاثنين، أن استمرار الدعم السريع في الاعتداء على الأطباء ونهب المرافق الطبية هو تمادٍ في الانتهاكات، مما يحرم الآلاف من المدنيين من الحصول على الخدمات الطبية التي تقدمها الكوادر الطبية بالمركز، ويؤدي إلى نزوح جماعي للبحث عن العلاج والدواء.