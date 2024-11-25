البرهان يوجه بفتح مطارات “كادُقلي والأبيض والدمازين” كمراكز إنسانية لمنظمات الأمم المتحدة

بورتسودان: السوداني

وجّه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، الجهات ذات الصلة بالدولة بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية، بالاستفادة من مطارات كل من مدينة كادُقلي بولاية جنوب كردفان ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ومطار مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق كمراكز إنسانية لتشوين مواد الإغاثة.

كما وجه البرهان، بإمكانية تحرك موظفي وكالات الأمم المتحدة مع القوافل التي تنطلق من المناطق المذكورة والإشراف على توزيع المساعدات للمحتاجين والعودة إلى نقطة الانطلاق فور الانتهاء.