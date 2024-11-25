بدء بداية التسجيل للعام الدراسي الجديد بالمدارس السودانية الأحد المقبل

القاهرة: السوداني

أعلن وزير التربية والتعليم د. أحمد خليفة، اليوم، عن بدء بداية التسجيل للعام الدراسي الجديد بالمدارس السودانية الأحد المقبل أول ديسمبر 2024م، في وقت أشار فيه إلى إزالة “الشمع الأحمر” من مدرسة الصداقة السودانية التي تتبع لسفارة السودان بالقاهرة.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت جميع المدارس السودانية بمصر، وطالبتها تنفيذ عدة اشتراطات حتى تتمكن من استئناف نشاطها على راسها ان يكون المبنى اداري يناسب البيئة المدرسية.

واجرى وزير التربية والتعليم د. أحمد خليفة مباحثات مع نظيره المصرى بشان المدارس السودانية بالقاهرة، واثمرت المباحثات عن عودت المدارس التي اوفت بالمعايير.