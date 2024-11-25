الخارجية ترحب بقرار مجلس النواب الأمريكي الذي سمى الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في دارفور “إبادة جماعية”

بورتسودان: السوداني

رحّبت وزارة الخارجية بقرار مجلس النواب الأمريكي، الذي يعترف بالجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في دارفور باعتبارها أعمال إبادة جماعية.

واعتبرت أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع المُرتكبة ضد المدنيين السودانيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.

يُذكر أنّ مجلس النواب الأمريكي، أصدر في 20 نوفمبر 2024 الجاري، قراراً يعتبر جرائم مليشيا الدعم السريع “إبادة جماعية”.

وقال وزير الخارجية السفير علي يوسف في تغريدة له على منصة إكس مساء اليوم، ان تلك الجرائم تشمل “الإبادة الجماعية، والاستهداف العرقي، والتهجير القسري، والعنف الجسدي والنفسي، والعنف الجنسي، والتدمير المنهجي للقرى والبنية التحتية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، واستهداف المناطق المدنية وقصفها”.

وطالب الوزير، بالتعاون الدولي الجاد لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيا ضد حقوق المواطنين السودانيين في كافة أنحاء البلاد.

وحث المجتمع الدولي في تغريدته، على اتخاذ موقف حازم في إدانة هذه الجرائم والتعجيل بتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.