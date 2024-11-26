شبكة أطباء السودان: مقتل وإصابة “٩” مواطنين في قصف للدعم السريع على معسكري «زمزم وأبوشوك» بالفاشر

الخرطوم: السوداني

قُتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء القصف المدفعي للدعم السريع على معسكري «زمزم وأبوشوك» للنازحين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأعرب الشبكة في بيان اليوم الثلاثاء، عن أسفها لعمليات القصف المدفعي التي تستهدف معسكرات النازحين والتي تحتضن الآلاف من المدنيين الذين نزحوا من ولايات دارفور الأخرى والتي أصبحت الملاذ الآمن الأخير لهم.

ودعت الشبكة، المنظمات الإقليمية والدولية للضغط على الدعم السريع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لوقف الحصار على الفاشر وفتح المسارات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين العُـزّل بمدينة الفاشر.