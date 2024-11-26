شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تتسبب في خسائر تُقدّر بـ2.5 مليون دولار لمخزون الأدوية بسنجة

الخرطوم: السوداني

كشف فريق شبكة أطباء السودان بولاية سنار، عن فقدان القطاع الصحي بالولاية لمستودعات إمدادات طبية وأصول تُقدّر قيمتها بـ2.5 مليون دولار، كانت تتبع لمركز الإمدادات الطبية بمدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، قبل نهبها من قِبل قوات الدعم السريع وتهريبها إلى مناطق سيطرتها. وهذا يمثل خسارة كبيرة لمخزون الإمدادات الطبية في الولاية.

وأدانت شبكة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات المستمرة على القطاع الصحي في البلاد، وعمليات التجريف الممنهج للمخزون الاستراتيجي من الأدوية والإمدادات الطبية. وبدأت هذه الاعتداءات بنهب الإمدادات المركزية، تلتها نهب إمدادات عددٍ من الولايات وتهريبها إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، وبعضها تم تهريبه بغرض بيعه خارج البلاد.