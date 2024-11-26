تعيين أحمد المسلمانى رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام المصري

القاهرة: السوداني

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الأستاذ أحمد محمد محمود المسلمانى.

وقضى القرار بتشكل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات برئاسة المسلمانى، وعضوية كل من: “المستشار حماد مكرم توفيق محمد – نائب رئيس مجلس الدولة. خالد محمد إبراهيم محمد نوفل – ممثلاً لوزارة المالية. المهندس وليد زكريا على أحمد – ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أسامة كمال حلمي أحمد – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة. ريهام وجيه عبد السلام الديب – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة. هالة فاروق محمد حشيش – ممثلاً لنقابة الإعلاميين. سامي عبد السلام سعدون – ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. صفية مصطفى أمين يوسف – من الشخصيات العامة وذوى الخبرة”.

رئيس التحرير الأستاذ عطاف محمد مختار يتقدم بخالص التهاني للكاتب الصحفي الكبير والإعلامي المخضرم، أحمد المسلماني، بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام من قِبل الرئيس السيسي، وإلى جميع أعضاء الهيئة الموقرين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم العملية.