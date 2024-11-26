وزير الخارجية السوداني يجري مُباحثات ناجحة في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي

أديس أبابا: السوداني

وصل وزير الخارجية د. علي يوسف الشريف، اليوم العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقى وزير الخارجية الإثيوبي د. قيديون تموثيث، بحضور وزير الدولة مزقانو أريغا.

بحث اللقاء، العلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها في شتى المجالات من خلال الاتفاقيات القائمة وتفعيلها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في السودان وإثيوبيا ومصالح سائر شعوب الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: “كان اللقاء مثمراً وبنّاءً في كل القضايا التي تم بحثها، مما سيكون له مردودٌ إيجابيٌّ على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين والإقليم”.

كما أكّـد الجانبان على أنّ التعاون بين البلدين هو ما يُؤمِّـن مصالح سائر دول المنطقة وشعوبها.

وأضافت الخارجية: “تم الاتفاق على عقد اللجنة السياسية العليا بين البلدين لبحث تعزيز التعاون. كما اتفق الوزيران على أهمية عقد اللجان المشتركة بين الولايات الحدودية لتفعيل التعاون والتجارة الحدودية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين”.

من جانبه، قدّم وزير الخارجية د. علي يوسف الشريف، تنويراً للجانب الإثيوبي حول الموقف الحالي في السودان والانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة على المليشيا المتمردة في سياق الجهود المبذولة للقضاء عليها.

ونبّـه الشريف إلى ظاهرة المرتزقة الأجانب ضمن صفوف المليشيا الذين وفدوا من أقاصي قارات العالم. وشدد على ضرورة تعاون دول الإقليم لمواجهة ظاهرة تدفق المرتزقة إلى السودان وتجنب تمددها في الإقليم والقضاء على خطرها.

كذلك تطرق اللقاء إلى أوضاع الجالية السودانية المقيمة والعابرة لإثيوبيا وأوجه توفيق أوضاعهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية.

وشكر الوزير الشريف، الجانب الإثيوبي على الإعفاءات السابقة للسودانيين من رسوم الإقامة.

وفي ذات الإطار، نقل الوزير الشريف للجانب الإثيوبي قرار إطلاق سراح أفراد الشرطة الإثيوبية الذين لجأوا إلى السودان في معبر القلابات وتمت استضافتهم في الأراضي السودانية. وطالب بتمكين العمالة الإثيوبية من العودة لمباشرة نشاطها في الولايات الحدودية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك لتطوير التعاون الحدودي وتقوية التنسيق بين الولايات الحدودية.

ووعد الجانب الإثيوبي، من ناحيته، بالتنسيق مع سلطات الهجرة لتمديد الإعفاءات للسودانيين.

وتناول الشريف، الأوضاع في الإقليم، حيث ذكر أن القرن الأفريقي تتوفّر فيه فرصٌ واسعةٌ للتكامل بين شعوبه المتداخلة لخلق فرص اقتصادية أوسع لتحقيق المنفعة المشتركة لشعوبه.