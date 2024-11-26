خدمة جديدة من بنك فيصل الإسلامي.. فتح الحساب أونلاين في دقائق

بورتسودان: السوداني

أعلن بنك فيصل الإسلامي، عن خدمة فتح الحساب أونلاين، في تجربة سريعة وآمنة، الآن عبر تطبيق فوري، حيث قدمها للجمهور في خطوات بسيطة وسريعة وخلال دقائق فقط.

تأتي هذه الخدمة الجديدة كلياً مما تتيح لك فتح حساب ببنك فيصل الإسلامي من منزلك أو مكان عملك أو أي مكان، وذلك عبر هاتفك المحمول في أي زمان ومكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

تعتمد الخدمة على تقنيات متطورة مثل التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي للتحقق من الهوية، مما يضمن الأمان ويحد من الاحتيال.

وقال البنك: “كل ما عليك فعله هو أن يكون لديك إثبات هوية ساري المفعول والتقاط صورة سيلفي، مسح الهوية والتوقيع إلكترونياً باستخدام كاميرا هاتفك المحمول. بعد إكمال البيانات المطلوبة بنجاح سيتم إرسال رقم حسابك الجديد مباشرةً عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني”.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة طرحها بنك فيصل مجاناً بالكامل، حيث توفر للعميل “السرعة، السهولة وتجربة مصرفية آمنة وفريدة”، مما يعزز راحة العملاء تماشياً مع طفرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني.