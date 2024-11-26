شاهد بالفيديو.. جموع غفيرة تستقبل البرهان في أسمرا 

أسمرا: السوداني

تدافع مئات المواطنين الإريتريين والسودانيين أمام القصر الرئاسي وفي شوارع العاصمة الإريترية أسمرا، مُرحِّبين برئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يزور أسمرا، في مشهد عفوي وخارج إطار البروتوكول، يعكس متانة العلاقات بين الشعبين، ومرددين شعار “شعب واحد.. جيش واحد”.

كما التفت الجموع حول الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في مشهد ودي، محولين الزيارة إلى حالة من التلاحم الوجداني غير المسبوق بين السودانيين المقيمين في أسمرا والمواطنين الإريتريين.

يُذكر أنّ الرئيس أفورقي أصدر مؤخراً قراراً بمعاملة النازحين واللاجئين السودانيين معاملة المواطن الإريتري في جميع الخدمات، كما أعفى السودانيين من رسوم الإقامة في إريتريا.