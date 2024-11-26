شبكة أطباء السودان: مقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين في هجوم للدعم السريع على قريتي “سعادة الكواهلة وارتميلي” بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

قتل 12 شخصاً وأصيب آخرون جراء هجوم للدعم السريع على قريتي “سعادة الكواهلة وارتميلي” ريفي أبوقوتة بولاية الجزيرة، فيما نزح جميع أهالي القريتين ونهبت المليشيا ممتلكاتهم ودمرت المركز الصحي الوحيد الذي يخدم أكثر من 50 قرية بالمنطقة ونهبت جميع أجهزته الطبية والمخزون الدوائي.

وأدانت شبكة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عمليات القتل والنهب والتهجير التي تمارسها الدعم السريع بقرى الجزيرة ضد المدنيين ودفعهم للنزوح نحو المجهول في أكبر كارثة إنسانية.

وطالبت الشبكة، المنظمات الإقليمية والدولية ومراصد الانتهاكات للضغط لمنع عمليات القتل المجاني والتهجير بالضغط على الدعم السريع وداعميه لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين.