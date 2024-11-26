الفريق أول شمس الدين كباشي يزور الفنان عبد القادر سالم

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

زار عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي الفنان الكبير د. “عبد القادر سالم” بمقر إقامته بمدينة بورتسودان التي وصلها مؤخراً، بعد مُغادرته للعاصمة المصرية القاهرة التي ذهب إليها مُستشفياً الفترة الماضية.

وأكد كباشي خلال الزيارة بالدور الكبير الذي يقوم به الفنانون لرتق النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة السلام، مشيراً إلى أن الفنان عبد القادر سالم يُعد أحد رموز الغناء في السودان وله إسهامات فنية مؤثرة، بجانب دعمه الدائم للجيش السوداني.

مثمناً دور أهل الفنون عامة في إسناد ودعم القوات المسلحة السودانية في حربها مع مليشيا الدعم السريع.