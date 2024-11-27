وزير الشؤون الدينية يشيد بالمبادرات السعودية التي تسهم في تعزيز العمل الدعوي داخل السودان.. والسفير السعودي يؤكد أن السودان شريكٌ استراتيجيٌّ للمملكة

بورتسودان: السوداني

عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف د. عمر بخيت، لقاءً أمس في بورتسودان مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، بمقر وزارة الخارجية، جسّد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والسودان، وسلط الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والثقافية.

وجاء الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتوطيد الروابط بين البلدين، خاصةً في مجال الشؤون الدينية.

ورحّب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالدور السعودي المحوري في دعم قضايا الإسلام والمسلمين على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بالمبادرات السعودية التي تسهم في تعزيز العمل الدعوي داخل السودان.

وقال: “المملكة كانت وما زالت شريكاً استراتيجياً للسودان في دعم برامج الشؤون الدينية، وهو ما يعكس متانة العلاقات الأخوية التي تربط شعبَي البلدين”.

حضر اللقاء الملحق الديني بسفارة المملكة في السودان، عبد الله آل الشيخ، الذي أكد في مداخلته على أهمية استمرارية التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، وأشار آل الشيخ إلى ضرورة تعزيز التنسيق في العمل الدعوي وتبادل الخبرات الدينية، معتبراً ذلك أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها العلاقة بين البلدين.

وتناول اللقاء، عدداً من المحاور المهمة، أبرزها: “تعزيز التعاون في مجالات الدعوة الإسلامية ونشر قيم التسامح والاعتدال، تبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية في البلدين لتطوير آليات العمل الدعوي، دعم البرامج المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الهوية الإسلامية وتنمية الكوادر الدينية”.

وأثنى د. عمر بخيت، على المبادرات التي تقدمها المملكة لخدمة المسلمين حول العالم، كما أشار إلى أن المملكة تلعب دوراً قيادياً في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، ودعم الدول الشقيقة في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية.

بدوره، أكد السفير علي بن حسن جعفر أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للسودان، ليس فقط من باب العلاقات الدبلوماسية، ولكن باعتباره شريكاً استراتيجياً يحمل تاريخاً مشتركاً وإرثاً ثقافياً متشابهاً.

وقال: “نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع الأشقاء في السودان لتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعزز قيم التآخي والتضامن الإسلامي”.

وأكد اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والسودان، مع الاتفاق على وضع خطط مستقبلية تعكس عمق العلاقة بين البلدين، كما أبدى الطرفان، حرصهما على تعزيز القيم الإسلامية والعمل معاً على مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. كما أكد اللقاء على أن العلاقة بين السودان والسعودية ليست مجرد علاقة دبلوماسية تقليدية، بل هي شراكة قائمة على القيم والمبادئ المشتركة التي تستمد قوتها من التاريخ والثقافة الإسلامية، وشدد على أن المستقبل يحمل آفاقاً واعدة للتعاون المشترك في المجالات الدينية والثقافية، بما يخدم الأمة الإسلامية بأسرها.