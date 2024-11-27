بلينكن: السودان يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم

متابعات: السوداني

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن السودان يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، نتيجة الحرب التي تسببت في معاناة عشرات الملايين وتشريد أكثر من 20 مليون شخص.

وأوضح في تغريدة له على منصة إكس، أن النازحين يواجهون المجاعة والعنف، بينما تعمل المنظمات الدولية جاهدة لتقديم المساعدة.

وأضاف أنه قام بزيارة لبرنامج الأغذية العالمي خلال الأيام الماضية، وتلقى تقريراً حديثاً عن الوضع على الأرض والتحديات التي تواجه جهود الإغاثة. وزاد: “هناك تقدماً ملموساً في هذا السياق خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق الوصول الإنساني إلى المناطق المتضررة”.