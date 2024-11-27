مؤتمر الجزيرة: 792 شهيداً بكل من الهلالية ورفاعة وود عشيب بشرق الجزيرة

متابعات: السوداني

أعلن مؤتمر الجزيرة، عن ارتفاع أعداد الشهداء الذين سقطوا برصاص مليشيا الدعم السريع، أو بسبب التسمم وتفشي الأمراض وانعدام الرعاية الصحية في المناطق التي تحاصرها المليشيا، حيث ارتفع عدد شهداء مدينة الهلالية إلى 610 شهداء، وفي ود عشيب 56 شهيداً بسبب الحصار وانعدام الرعاية الصحية، فيما وصل أعداد الشهداء برفاعة حتى 26 نوفمبر الجاري إلى 128شهيداً.

وتحصّل مؤتمر الجزيرة على إفادات من داخل رفاعة إلى أن أعداد الشهداء في تزايد مستمر إما بطلق ناري مباشر من مليشيا الدعم السريع، أو بسبب الحصار والانعدام التام للرعاية الصحية، وتفشي حالات للتسمم وسط المواطنين، وذهبت بعض المصادر إلى أن العدد قد يفوق 300 شهيد، ولا تزال قرى شرق الجزيرة تحت حصار مليشيا الدعم السريع، في ظل ظروف صحية وغذائية قاسية.