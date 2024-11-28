شبكة أطباء السودان: تدميرٌ واسعٌ للقطاع الصحي الخاص في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشفت شبكة أطباء السودان، عن خروج 73 مستشفىً خاصًا من الخدمة من أصل 80 مستشفىً، خلال الفترة من 15 أبريل 2023 وحتى نوفمبر 2024م، نتيجة للتدمير والنهب الذي طال المنشآت الطبية، وتحويل بعضها إلى مقرات عسكرية. وقد قُدرت الخسائر المالية الناتجة عن هذه العمليات بمبلغ 121 مليون دولار.

وأظهر تقرير أعدّه فريق مُختص لشبكة أطباء السودان ونشر اليوم الخميس أن هذه الممارسات أدت إلى شلل تام في القطاع الصحي الخاص في الولاية، مما يُنذر بعواقب وخيمة على القطاع الصحي في الحاضر والمستقبل. كما أشار التقرير إلى أن هذا التدمير يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد الحرب التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية.

وأوضح التقرير، ضلوع قوات الدعم السريع بشكل واسع في عمليات النهب والتدمير، واصفًا تلك الأفعال بأنها متعمدة. ودعت الشبكة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وفي محلية الخرطوم، بلغ عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة 38 مستشفىً، موزعة على النحو التالي: 24 مستشفىً عامًا، ٢ مستشفى متخصص (أنف وأذن وحنجرة)، ٣ مستشفيات نساء وتوليد، مستشفى لمرضى الكلى، مستشفى لطب العيون، 4 مستشفيات باطنية وجراحة، مستشفى للأطفال، مستشفى للطب النفسي ومستشفى للراحة.

وفي محلية جبل أولياء، خرجت 3 من أصل 4 مستشفيات عن الخدمة، 3 مستشفيات عامة (منها مستشفى الرازي الذي ما زال يقدم خدماته جزئيًا)، مستشفى مختص لطب العيون.

وفي محلية بحري، خرجت 9 مستشفيات عن الخدمة هي مستشفى متخصص لمرضى الكلى، مستشفى متخصص للنساء والتوليد و7 مستشفيات عامة.

وفي محلية شرق النيل، توقفت 3 من أصل 4 مستشفيات عن العمل هي 3 مستشفيات عامة ومستشفى مختص للأطفال، بينما لايزال مستشفى شرق النيل يقدم خدماته جزئياً.

وفي محلية أم درمان، بلغ عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة 16 مستشفىَ، بينها 12 مستشفىً عامًا، و٢ مستشفى باطنية وجراحة، مستشفى مختص للأطفال ومستشفى مختص لطب العيون.

وفي محلية أمبدة، توقفت 2 من أصل 4 مستشفيات عن العمل، فيما لا تزال مستشفى قطر الندى ومستشفى ليبيا التخصصي تقدمان خدماتهما.

وفي محلية كرري، خرجت 2 من أصل 5 مستشفيات خاصة عن الخدمة، بينما تواصل 3 مستشفيات عامة تقديم خدماتها.

وكشف التقرير، عن كارثة صحية في ولاية الخرطوم، حيث أدى النهب والتدمير إلى تدمير ممنهج للقطاع الصحي الخاص. وشددت شبكة أطباء السودان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المتسببين وإعادة تأهيل القطاع الصحي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية لسكان الولاية.