الولاية الشمالية تُشكِّل لجنة لتنفيذ قرار استبدال العملة

دنقلا: السوداني

أصدر والي الشمالية عابدين عوض الله، أمس، قراراً بتشكيل لجنة ولائية لتنفيذ الاستبدال التدريجي للعملة. وقضى القرار بتشكيل هذه اللجنة برئاسة والي الولاية، ومدير بنك السودان المركزي فرع دنقلا رئيسا مناوبا، وعضوية كل من “مدير عام وزارة المالية، لجنة أمن الولاية، ممثل ديوان الضرائب، ممثل ديوان المراجع العام، ممثل النيابة العامة، ممثل المسجل التجاري وممثل بنك السودان فرع دنقلا عضواً ومقرراً”.

وحدد القرار، مهام واختصاصات اللجنة والتي تتمثل في إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ استبدال العملة بالولاية، وفق الموجهات الصادرة من اللجنة الاتحادية لاستبدال العملة، والتنسيق مع اللجنة الاتحادية فيما يخص استبدال العملة، بجانب الإشراف على تنفيذ عمليات استبدال العملة بالولاية، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية بالولاية والتنسيق فيما بينها لتنفيذ عملية استبدال العملة وتحديد مهامها واختصاصاتها، إضافةً إلى تأمين عملية استبدال العملة بالولاية بالتنسيق مع غرفة التأمين المركزية.

كما تختص مهام اللجنة في الرصد والمتابعة لعملية الاستبدال بكل جوانبها ورفع تقرير يومي للسيد رئيس اللجنة الاتحادية، لاستبدال العملة متضمناً الملاحظات والمقترحات، وإعطاء إشارات إنذار مبكر للجنة الاتحادية عن أي مشاكل تحدث او متوقعة الحدوث تؤدي إلى عرقلة سير عملية الاستبدال، وتقييم الأداء الفعلي لعملية الاستبدال عن طريق التقارير والزيارات الميدانية لمواقع الاستبدال والمحليات ورفع الملاحظات للجنة الاتحادية، بجانب رصد العملات المجمعة خلال عملية الاستبدال ورفع التقارير الدورية عنها للجنة الاتحادية وإبراز أي ملاحظات عن التصرفات على المستويات المختلفة بشأن حفظ أو إتلاف أو إبادة العملة القديمة.

وأشار القرار إلى أن حكومة الولاية تتحمّـل كافة التكاليف (إدارياً، مالياً وفنياً) الخاصة بتنفيذ عملية الاستبدال بما فيها نقل العملة داخل الولاية وتأمين عملية الاستبدال.