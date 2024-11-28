محكمة كرري تصدر حكماً بالإعدام على سيدة لتعاونها مع القوات المتمردة وقيامها بتصحيح إحداثيات أماكن سقوط القذائف المدفعية

أم درمان: السوداني

أصدرت محكمة جنايات كرري العامة برئاسة قاضي المحكمة العامة، حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة المتهمة (ح ح م ف).

ودانت المحكمة، المتهمة في الدعوى الجنائية بالرقم (1810 /2024) لمخالفتها نص المواد (26-50-51/أ) التعاون مع القوات المتمردة لقيامها بتصحيح إحداثيات أماكن سقوط القذائف المدفعية والعمل على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

صدر الحكم في حضور محاميها، وقد مثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا عبد العزيز حمزة.