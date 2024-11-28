انخفاض في أسعار الجازولين والبنزين في ولاية الخرطوم

أم درمان: السوداني

أصدرت وزارة البنى التحتية والمواصلات ممثلة في الإدارة العامة للنقل والمواصلات بولاية الخرطوم، بعد موافقة والي الخرطوم أحمد عثمان، قراراً بتخفيض سعر المواد البترولية وفقاً لمتغيرات أسعار المواد البترولية والتي تزيد أو تنقص حسب سعر الصرف.

واصبح سعر لتر الجازولين بمبلغ 2652 جنيهاً، وسعر لتر البنزين 2783 جنيهاً.

وأكدت الإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات، أنها ستعمل على مراقبة الموقف العام في منافذ التوزيع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لأي متغيرات مستقبلاً زيادة أو نقصان.

يذكر أن قيمة الانخفاض في لتر الجازولين بلغت (321) جنيهاً، فيما بلغ الانخفاض في لتر البنزين (258) جنيهاً.