الأمم المتحدة ووزارة المالية يخصصان 10 ملايين دولار لمبادرة تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش في المناطق المتضررة من النزوح الجماعي

متابعات: السوداني

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالسودان ووزارة المالية، تخصيص 10 ملايين دولار لمبادرة تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش والحصول على المياه والكهرباء في المناطق المتضررة من النزوح الجماعي تستهدف 63 ألف أسرة في ثلاث ولايات.

وقال بيان مشترك اليوم الخميس، إن البرنامج يستفيد منه مليون شخص ويتم تنفيذه مبدئياً في ولايات “كسلا، القضارف ونهر النيل” بمبلغ 5 ملايين دولار من مبادرة من “صلتك” و3.5 مليون دولار من مركز الملك سلمان للإغاثة و1.1 مليون دولار من الحكومة الاتحادية.

وقالت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم الإنمائي سواريو بوزكوفا، إنّ انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نحو 26 مليون شخص وتتطلب معالجة الأزمة أكثر من الحلول قصيرة الأجل.

وأضافت أنّ البرنامج يعمل على الحد من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 63 ألف أسرة من خلال دعم المزارعين والرعاة وتوفير البذور المحسنة والأسمدة وتوفير 2500 فرصة عمل قصيرة الأجل وإصلاح 50 ساحة ومحطة مياه للمساعدة في الري وتوفير مياه شرب نظيفة.

وفي السياق، قالت مدير عام إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية إخلاص محمد، إنّ المبادرة تعزز خطة الوزارة الحالية في إطار الرؤية الاقتصادية لما بعد الحرب للتعافي وإعادة البناء، وتعمل على استمرار الجهود، وأشادت بالشراكة بين البرنامج والوزارة.