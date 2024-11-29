السفير السعودي: جهود الفريق الطبي التطوعي تعكس التزام المملكة بدعم السودان وتعزيز التعاون الصحي

بورتسودان: السوداني

شهد سعادة السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، ووزيرة الصحة بولاية البحر الأحمر، دكتورة أحلام عبد الرسول، فعاليات اختتام أعمال الفريق التطوعي السعودي الطبي لجراحة العظام، الذي أنهى مهمته بنجاح في تقديم خدمات طبية متخصصة لعدد كبير من المرضى بالولاية.

وأشاد السفير السعودي بالجهود المتميزة التي بذلها الفريق، مؤكداً أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس التزام المملكة بدورها الريادي في دعم الأشقاء، خاصة في المجال الصحي. وقال: “هذا المشروع يجسد قيم المملكة في تعزيز التعاون الإنساني، وما حققه الفريق الطبي من إنجازات يعكس احترافية عالية وحرصاً صادقاً على تخفيف معاناة المرضى، سنواصل التزامنا بدعم الشعب السوداني في مختلف المجالات”.

من جانبها ثمنت د. أحلام عبد الرسول، المبادرة، مشيرة إلى أنها ساهمت في تعزيز النظام الصحي المحلي وإحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى، وقالت الوزيرة: “نشكر المملكة وفريقها الطبي التطوعي على هذه الجهود التي عكست الشراكة المتميزة بين البلدين، والعمليات والخدمات التي قدمها الفريق كانت ذات أثر كبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية في الولاية”.

وأضافت: “هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، لكنها تأتي في وقت حساس لدعم قدراتنا الصحية المحلية. نؤكد على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر الذي يعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات المواطنين الصحية”.

الجدير بالذكر ان هذه الفعالية تاتي في إطار التعاون المشترك بين المملكة والسودان لتعزيز الخدمات الصحية، وتجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث دعا الطرفان إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز من جودة الخدمات الطبية وتدعم القطاعات الحيوية.