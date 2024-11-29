الرئيس الكولومبي يطالب بحظر الارتزاق في كولومبيا عقب مقتل مرتزقة كولمبيين في السودان يقاتلون ضمن صفوف الدعم السريع

رصد: السوداني

في أول ردة فعل على مقتل مرتزقة من جمهورية كولمبيا، في السودان؛ قاتلون ضمن صفوف ميليشيا الدعم السريع، طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بحظر الارتزاق في كولومبيا.

وقال غوستافو: “ينبغي أن يتمتع الجيش بمستوى معيشي أفضل في كولومبيا. ويجب أن يجب أن تتم المعاقبة الجنائية، للمتسببين في اراقة دماء الشباب الكولومبي من أجل المال في المدن الأجنبية”.

وطالب الرئيس غوستافو من وزارة الخارجية الكولومبية أن تبحث في أفريقيا عن سبل لعودة شبابهم المخدوعين.

ونفذت القوات المشتركة الأسبوع الماضي كميناً محكما اعدته الاستخبارات، تمكنت فيه من قتل 3 مرتزقة كولومبيين، وضبط الآف الأسلحة المتطورة وعشرات السيارات، التي ادخلت إلى السودان من ليبيا لصالح ميليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وارفق الرئيس الكولمبي في تغريدة له على منصة إكس، تحقيقا لصحيفة (لا سيلا فاسيا)، يثبت تورط مرتزقة كولمبيين في الحرب التي تدور في السودان.

وأوضحت الصحيفة أن هناك أكثر من 300 جندي كولومبي سابق يشاركون في حرب السودان.

وكتب الصحفي الكولومبي الشهير، سانتياغو رودريغيز: “كما تكشف صحيفة (لا سيلا فاسيا)، فإن هذه ليست حالة معزولة لكولومبيين يسعون وراء الثروة. يوجد ما يقرب من 300 جندي سابق، سريتين، داخل السودان، أو عابرين هناك من ليبيا، للقتال مع ميليشيا الدعم السريع الانقلابية المسلحة. تحدثت لاسيلا مباشرة مع اثنين من الجنود السابقين المشاركين وتلقت العديد من التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو من جنديين آخرين موجودين في هذا البلد”.

يقول جندي كولمبي في السودان عبر رسالة صوتية: “الأمور قبيحة هنا، لقد تم اختطافنا”. وقال آخر: “هذا هو الاتجار بالبشر، فهم يستأجروننا لشيء محدد ثم يأخذوننا إلى مكان آخر للقيام بشيء آخر”.

وأضاف ضابط عسكري كولومبي سابق يقاتل الآن في السودان ويتحدث بصوت مكسور ولم يتم الكشف عن اسمه حفاظاً على سلامته: “عندما أتوا الليلة الماضية من هناك (ليبيا) إلى هنا (السودان)، قبضوا علينا بسبب شيء لعين، يا له من أمر سيء.. إذا خرجنا من السودان، فسوف أتنحى جانباً”. استمعت (لا سيلا) إلى شهادته في 20 نوفمبر الجاري. وتم تسجيل المحادثة على الحدود الليبية السودانية بعد تعرض القافلة التي كان فيها لكمين على الجانب السوداني. لقد تعرضوا للهجوم من قبل القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور، وهي تعمل بالتنسيق مع جيش السودان.

هذا الجندي هو جزء من إحدى فصائل سرية مكونة من حوالي 160 جنديًا كولومبيًا سابقًا متواجدين في السودان أو بالقرب من حدوده، ويعملون مع ميليشيا الدعمالسريع. وجاء موكبه من بنغازي، إحدى المدن الرئيسية في ليبيا، حيث يصل الكولومبيون. وهناك، تم التقاطهم من قبل ميليشيا الدعم السريع في قافلة مكونة من حوالي 15 شاحنة سارت في الصحراء لمدة ثمانية أيام للوصول إلى الحدود مع السودان، في أقصى جنوب ليبيا.

وكانت القافلة التي كان يستقلها هذا الجندي المتقاعد هي آخر القافلة التي نقلتها ميليشيا الدعم السريع إلى السودان وتم صيدها بالنيران من قبل القوات المشتركة المتحالفة مع الحكومة السودانية.

“لقد ضربونا بشدة. هناك عريف وآخرون أصيبوا”. والعريف الجريح هو كريستيان لومبانا، وهو نفس الشخص الذي تعود إليه الوثائق التي عثرت عليها القوة المشتركة.

وأكدت الوثائق التي تم العثور عليها علناً وصول مرتزقة كولومبيين إلى السودان. لكن العملية بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وفي سبتمبر الماضي، وصلت الدفعة الأولى من الكولومبيين إلى السودان، وتحديداً إلى دارفور غربي السودان وعلى الحدود مع ليبيا وتشاد.

وذكر ضابط عسكري كولومبي متقاعد آخر في السودان، والذي علمت صحيفة (لاسيلا) شهادته من خلال التسجيلات الصوتية، أن وحدته كانت على بعد نصف ساعة تقريبا من الفاشر، وأنها تعرضت للهجوم هناك من قبل القوات المشتركة في نهاية أكتوبر. وفي ذلك الهجوم قُتل ثلاثة كولومبيين وأصيب آخرون.

ومن بين القتلى العريف المتقاعد دييغو إديسون هيرنانديز، الذي تحدثت عائلته مع مجلة (سيمانا) وأكدت وفاة هذا الجندي الكولومبي في السودان. وقال أحد أقاربهم لـ (سيمانا) في 30 أكتوبر، إن “المعلومات التي حصلنا عليها تفيد أنهم كانوا في منطقة ما، وتم مهاجمتهم بقنبلة، وانفجرت في مكان تواجد الفصيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى”.

صوت آخر، تم تداوله في مجموعات الواتساب للكولومبيين المشاركين في هذه العملية، كان لقائد كولومبي في السودان، تم حذف اسمه لأسباب أمنية. “لن أخبرك بالأكاذيب. الوضع متصدع، إنه معقد. إذا كان لديك أشياء يجب عليك حلها هناك في كولومبيا، فكر جيداً. “هنا، الليلة الماضية، كان لدينا بالفعل ثلاثة نائمين وحوالي خمسة نعاس”، في إشارة إلى القتلى الثلاثة والجرحى الخمسة الذين خلفهم الهجوم في نهاية أكتوبر.

لكن بالنسبة للعشرات من المشاركين، فهذه مهمة لم يشتركوا فيها قط عن قصد. وهم ينفذون ذلك الآن نتيجة للخداع، وفي بعض الحالات ضد إرادتهم، وفقًا للمصادر الأربعة التي كانت صحيفة (لا سيلا فاسيا) تحدثت لها.