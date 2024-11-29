الحكومة السودانية تُـرحِّـب بخروج الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية الأجنبية من مناطق انتشار مليشيا الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

‏رحبت الحكومة السودانية بخروج الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية الأجنبية من مناطق انتشار مليشيا الدعم السريع المتمردة إلى المناطق المحمية من القوات المسلحة السودانية.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر: “لقد مارست مليشيا الدعم السريع المتمردة، سلوكاً بربرياً تجاه السلطة الرابعة، وأذلت وهدّدت منتسبيها من الصحفيين والصحفيات الذين غطّوا الأحداث من مواقع عملهم على أسس وقيم صحفية مبدئية. نناشد جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين بإدانة ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة التي لم تترك جريمة إلّا وارتكبتها”.

وأكّد الإعيسر أنّ الحكومة السودانية مُلتزمةٌ بحماية الصحفيين وتوفير المعينات اللازمة لهم، مُضيفاً: “كما نُؤكِّد أنّ الصحفيين الذين اختاروا القدوم إلى مناطق تواجد القوات المسلحة السودانية ومغادرة مناطق التمرد والمليشيات والعصابات، قد اتخذوا قراراً صائباً، وهو ما يعكس قناعتهم بأنّ القوات المسلحة السودانية تعمل على ضمان سلامتهم وتوفير البيئة المُناسبة والمطلوبة لأداء عملهم بحرية ويسر”.