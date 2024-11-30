شبكة الأطباء تطالب المجلس الطبي بتسريع إجراءات التسجيل وتحذر من فقدان جيل من الأطباء

الخرطوم: السوداني

ناشدت شبكة أطباء السودان، المجلس الطبي بتسريع إجراءات تسجيل الأطباء الجدد، خصوصًا أولئك الذين لم يتمكّنوا من استلام شهادة التسجيل التمهيدي نتيجةً للأوضاع الحالية.

وحـثّت الشبكة في بيانٍ، اليوم السبت، المجلس الطبي على العمل مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، لضمان استمرار توزيع الأطباء في فترة التدريب وزيادة الفرص المتاحة لهم.

وناشدت، المجلس بضرورة إدراك الضغوط النفسية التي يتعرّض لها الأطباء خلال الحرب، وتوفير برامج دعم مناسبة.

وطالبت الشبكة بإعادة النظر في إجراءات امتحانات مزاولة المهنة بحيث يصبح أكثر مرونةَ ويعتمد على بنك أسئلة موثوق، بدلاً من الاعتماد على مصادر مفتوحة قد تؤدي إلى الارتباك.

كما طالبت بزيادة الشفافية في عملية التواصل مع الأطباء، وتوضيح الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المجلس فيما يخص قضاياهم، دُون تركهم في حالة من الحِـيرة.

وأوصت الشبكة بإنشاء مكتب مركزي للمجلس الطبي السوداني مع مكاتب تنسيق إضافية في الأقاليم والولايات، وكذلك في الدول التي تحتوي على عددٍ كبيرٍ من الأطباء السُّـودانيين، هذا سيسهل التنسيق مع الأطباء المقيمين خارج البلاد ويضمن التواصل المباشر مع المجلس.

واقترحت الشبكة على المجلس الطبي، التوسع في إنشاء مراكز إضافية للامتحانات في مناطق جغرافية متعددة لتسهيل الوصول إليها.

وعلى وجه الخصوص، واعتبرت منطقة أم درمان خيارًا مثاليًا لإنشاء مركز امتحانات جديد، حيث أنها أصبحت الآن من المناطق التي تضم أعدادًا كبيرةً من العائدين، بالإضافة إلى أنها شهدت إقامة مراكز امتحانات لكليات طبية متعددة في السابق، مما يجعلها نقطة مركزية ملائمة لهذا الغرض.

وحذّرت شبكة أطباء السودان من تجاهل هذه المطالب لأنه قد يؤدي إلى فقدان جيل من الأطباء المُميّزين، الذين قد يلجأون إلى الدول الأخرى بحثًا عن فرص أفضل، مما سيعصف بمستقبل النظام الصحي في السودان.