عقب التسهيلات التي قدمها البنك.. إقبالٌ كبيرٌ من المواطنين على فتح الحساب أونلاين في بنك فيصل الإسلامي عبر تطبيق (فوري)

بورتسودان: السوداني

عقب التسهيلات الكبيرة والبسيطة الآمنة في إجراءات فتح الحساب أونلاين ببنك فيصل الإسلامي، شهد تطبيق فوري الخاص بالبنك، إقبالاً كبيراً من الجمهور على عمليات فتح الحساب التي أعلن عنها، والتي تتم في خلال دقائق قليلة، حيث تُـوفِّـر للعميل السرعة والسهولة وتجربة مصرفية آمنة وفريدة، مما يعزز راحة العملاء تماشياً مع طفرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة كلياً مما تتيح للجمهور فتح حساب ببنك فيصل الإسلامي من المنزل أو مكان العمل أو أي مكان، وذلك عبر هاتفك المحمول في أي زمان ومكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

تعتمد الخدمة على تقنيات مُتطوِّرة مثل التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي للتحقق من الهوية، مما يضمن الأمان ويحد من الاحتيال.

الجدير بالذكر أنّ كل ما على المواطن فعله هو أن يكون لديه إثبات هوية ساري المفعول والتقاط صورة سيلفي، مسح الهوية والتوقيع إلكترونياً باستخدام كاميرا هاتفك المحمول. بعد إكمال البيانات المطلوبة بنجاح يتم إرسال رقم الحساب الجديد مباشرةً عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني.