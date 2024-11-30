المعارضة السورية تبسط سيطرتها الكاملة على محافظة إدلب وتتقدم في حلب وتطلق سراح المعتقلين بسجن طارق بن زياد في حلب

متابعات: السوداني

بسطت المعارضة السورية، سيطرتها الكاملة محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد استعادتها مدينة خان شيخون اليوم السبت.

واستعادت المعارضة أكثر من 50 قرية في معارك مستمرة منذ 27 نوفمبر مع قوات نظام بشار الأسد، بما في ذلك مدينة معرة النعمان، أكبر مدن ريف إدلب.

في وقتٍ، تتواصل الاشتباكات بين قـوات المعارضة والنظام السوري في ريف حلب الغربي، مع تقدم سريع نحو مدينة حلب، حيث سيطرت الفصائل على مناطق مهمة مثل ساحة سعد الله الجابري وقلعة حلب.

على صعيد آخر، أكّد وزيرا خارجية إيـران وروسيا دعمهما لسوريا في مواجهة الهجـوم الكبير من الجماعات المعارضة، وفقاً لوكالة “رويترز”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الهجمات بأنها جزء من خطة إسرائيلية أمريكية لزعزعة استقرار المنطقة.

وأعرب الوزيران الروسي سيرغي لافروف والإيراني عباس عراقجي عن قلقهما البالغ تجاه تصعيد الوضع في سوريا.

في وقتٍ، أعلنت فصـائل المعارضة السورية أنها تمكنت من تحرير سجناء من سجن طارق بن زياد في مدينة حلب بعد سيطرتها على المنشأة، في إطار تقدمها الكبير داخل المدينة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إنّ قوات المعارضة نجحت في السيطرة على أكثر من 16 حيًا داخل حلب، من بينها مقر قيادة الشرطة في المدينة، مما أسفر عن تحرير عدد من المعتقلين الذين كانوا في السجن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لعملية إطلاق سراح السجناء، في حين تقوم فصائل المعارضة بتمشيط الأحياء لتأمينها.