(السوداني) تنعي الصحفي مجاهد الخليل

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة (السوداني)، يحتسبون عند الله تعالى الصحفي الرياضي الخلوق

مجاهد الخليل

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً، اليوم السبت بمدينة القاهرة إثر علة لم تمهله طويلاً.

اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)