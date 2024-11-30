البرهان: من يعتقد أن هناك جهة تقاتل لصالحها، فليأتِ ويأخذ من تقاتل باسمها!

أم درمان: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل الوطن دون أي وصاية، نافياً وجود أي قتال بدوافع سياسية أو انتماءات غير وطنية، وقال: “من يعتقد أن هناك جهة تقاتل لصالحها، فليأتِ ويأخذ من تقاتل باسمها”.

وأعلن البرهان خلال زيارته اليوم لعدد من الوحدات في أم درمان، يرافقه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام، الفريق أول ركن ياسر العطا، وقادة القوات المسلحة في أم درمان، أن القوات المسلحة عازمة على تسليم الشعب السوداني وطناً خالياً من الميليشيا الإرهابية وأعوانها.

واوضح القائد العام أن القوات المسلحة وكافة القوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، يعملون معاً يداً واحدة من أجل القضاء على التمرد.

ودعا البرهان المتشككين في وحدة الصف الوطني إلى الانضمام للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام ودحر المليشيا الإرهابية بدلاً من نشر الشائعات، مؤكداً حتمية النصر، قائلاً: “الله معنا، ولقاؤنا في الخطوط الأمامية دائماً”.

وكان رئيس مجلس السيادة خلال جولته في أم درمان، قد استقبل إستقبالا عفوياً من الجماهير التي اعترضت موكبه في أكثر من موقع، وسط ترحيب شعبي كبير. حيث أكدت وقوفها خلف القوات المسلحة وإسنادها، وهي تخوض معركة الكرامة والعزة لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.