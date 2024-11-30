شاهد فيديو.. الفريق أول البرهان يرد على د. عبد الحي يوسف: (ده واحد تكفيري ضلالي)! 

أم درمان: السوداني

شن رئيس مجلس السيادة ــ القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، هجوماً لاذعاً، على الداعية د. عبد الحي يوسف، وقال وسط جنوده في أم درمان: (في واحد نحن بنعتبره من التكفيرين وضلالي، قال أمس لا يوجد جيش، تعال شوف الجيش هنا.. نحن بتقول ليه خليك في حتتك الساقطة دى، لانه لا تستطيع مواجهة الرجال هنا ولا تستطيع الجلوس معهم).

وامس قال الداعية عبد الحي يوسف ان المجاهدين ـ وليس الجيش، هم من حققوا الانتصارات التي شهدتها جبهات القتال المختلفة مؤخرا.

واضاف البرهان في خطاب له اليوم في أم درمان: (لدينا جيش، وشرطة وأمن ومستنفرين ومقاومة شعبية ولدينا شعب، ونحن منتصرين رغم انفهم لان الله معنا).

واشار البرهان أن الجيش: (هو جيش السودان ولا يوجد من له إمرة عليه ولا في زول يتكلم باسمه يكذب)، لافتا إلى ان ابقوات المسلحة تقاتل من أجل الوطن دون أي وصاية؛ او قتال بدوافع سياسية أو انتماءات غير وطنية.

وأعلن خلال زيارته اليوم السبت لعدد من الوحدات في أم درمان أن القوات المسلحة عازمة على تسليم الشعب السوداني وطناً خالياً من الميليشيا الإرهابية وأعوانها.