الإسلامي صديق محمد عثمان يهاجم الحركة الإسلامية ويكتب: (ليس دفاعا عن عبد الحي يوسف وليس تصديقا لما قاله.. انما خطاب إلى الذين فقدوا ادنى مقومات الكرامة)!

البيان المنسوب إلى الكيان الذي يسمى نفسه (الحركة الإسلامية): ينص على (قيادة البلاد) وبذلك يحاول اضفاء مشروعية على قيادة البرهان للبلاد وهي (قيادة) تاسست على سيئة الذكر الوثيقة الدستورية، وبالتالي فان البيان يمنح بصورة غير مباشرة مشروعية لكل أفعال الجماعات الانتهازية التي نصبت للبرهان عريش قيادته المزعومة للبلاد.

– البيان يتبرأ من حديث الشيخ عبدالحي يوسف وينأى بنفسه منه حرصا على كسب ود جهات جربها الكيان من قبل وعرف مقدار وفاءها بتعهداتها بقبوله تحديدا ضمن المرضي عنهم من نخب السياسة في منطقتنا.

– بدلا من الإشارة الفورية الواضحة لعوار بيان كيان اسلاميي الإنقاذ، ينهض بعض نشطائهم في التبرير وتشتيت الجهود بالتقليل من قيمة البيان والتظاهر بالانشغال والاستغراق الكامل بالقتال وهو ذات القتال الذي تملص منه البيان.

– البيان يقول للجهات المعنية بانه رغم كل الإهانة التي تعرض لها الكيان والتي تجاوزته إلى اهانة ومرمطة البلد ومواطنيها وتحطيم قدراتها المالية والبشرية والبنى التحتية، إلا انه لا يزال عند التزامه الصارم السابق وانه يقبل بالعيش تحت الماء وفي الحضيض والأنقاض إن لزم الأمر!!! المهم هو الا تحاسب هذه الجهات أصحاب الكيان على (خطرفات) الشيخ عبدالحي!!

– الحمد لله الذي لم يجعل (إسلامية) و (حركية) عبد الحي أو أي شخص آخر في هذا الخصوص بأيدي أصحاب البيان الفضيحة.

– لا تنخدعوا باحاديث (ده ما وكتو) و (الناس في شنو؟) و (عبدالحي فعلا ما عضو)!! فهذا وقته وأوانه والتظاهر بالانشغال بالقتال الفعلي في المعركة مجرد هروب فالقتال انما نشأ بسبب ضيق النفوس وضيق الماعون ونهاية قتال المعتدي لن تعني نهاية القتال بل ستعني اعداء جدد وساحة اخرى للقتال اكثر ضيقا واشد ضراوة.

– جماعة البيان كانوا هم الذين حشدوا قحت والجنجويد ليكافحوا بهم حقوق وتطلعات شعبهم ويوهموا الناس بانهم في (حكومة قومية) واتفاق سلام مستدام. والجهات التي اغرتهم وسولت لهم ذلك كانت صريحة وواضحة في اهدافها فلم ينجزوا مهمتهم الأولى في وضع الجنوب على خط الانفصال السريع حتى كانت قد ساقتهم إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات ثم بدأت معهم مشوار تصفيات طويل وضعت اجندته وتحكمت في مداها ومخرجاتها ومواقيتها من الارهاب إلى حقوق الانسان إلى الحريات الدينية كانت المعاينات وتمارين الإحماء وعمليات ربط الأمعاء الفكرية تجري على قدم وساق.

– والجهات التي حاربت جماعة البيان تطلعاتها المشروعة والمعقولة يجلس بعضهم في دست الحكم بانتظار المشروع الذي يجيز اوضاعهم ويصحح ظلاماتهم ويضبط نزعاتهم التي قد يكون بعضها غير مشروع او مرغوب فيه. لكن جماعة البيان غير مشغولين باي مشروع وطني يعالج أخطاءهم السابقة بل هم مستوعبين بالكامل باكمال معايناتهم لدى الجهات التي انفقوا كرامتهم في سبيل رضاءها.

– ربما كان بعضنا يأمل أن تخرج جماعة بيان البراءة من الشيخ عبد الحي من نفق السلطة فيعود اليها ولو بعض عقلها فتعود من مجاهل اللهاث وراء رضاء الخارج إلى المساهمة في مشروع استقلال وعزة وكرامة حقيقي كان السودان قد حمل لواءه واشرأبت اليه مشاعر اخوانه المسلمين، ولكن المولى أراد ان يذكرنا بأن الأمر ليس بالمودة والاماني وانه قد يريد ان يحق الحق بكلماته، لذلك عادت جماعة البيان والكيان تدعي نصيبها في الخراب وتستعيد ملكيتها له بعد هزيمة اخوانهم في قحت.

– ربما أراد الله للحرب الحالية ان تكون فاصلا بين ما هو قبلها بكيانه الخاص وقحته وجنجويده والا نرضخ اليهم شيئا قليلا في سبيل تسوية غير مثالية ولا عادلة ولا موضوعية.

– ليس هذا اتفاقا او دفاعا عن عبد الحي يوسف وليس تصديقا لما قاله أو سيقوله، وانما خطاب إلى الذين فقدوا ادنى مقومات الكرامة؛ براءتكم من عبد الحي لن تكون أكبر من براءتكم من الشيخ الترابي ولو كانت الجهات التي تخاطبونها ببيانكم تقيم وزنا لكم لكنتم ما زلتم الآن في كراسي حكمكم تمارسون ما عهدتموه من خبال فترفقوا بانفسكم قليلا يرحمنا ويرحمكم المولى!!