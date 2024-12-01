شبكة أطباء السودان تدين بشدة عملية اختطاف شاحنة مخصصة للأطفال تتبع لليونيسف بمنطقة شرق النيل

الخرطوم: السوداني

أدانت شبكة أطباء السودان بشدة، واقعة اختطاف شاحنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) محملة بأدوية وأغذية للأطفال، من قبل الدعم السريع والتي وقعت صباح يوم أمس السبت بمنطقة “ود أبوصالح” في شرق النيل. واعتبرت الشبكة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوة تتبع للدعم السريع، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتجسيداً لحالة عدم اكتراثها بحياة المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأكدت الشبكة في بيان اليوم الأحد أنّ هذا العمل الإجرامي ليس الأول من نوعه، بل يأتي في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها هذه القوات ضد الشعب السوداني، والتي تتضمن القتل والاغتصاب والنهب والتدمير، وأشارت الشبكة إلى أن استهداف منظمات الإغاثة الإنسانية والمنشآت الطبية يمثل جريمة حرب، ويستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.