الحكومة الكولومبية تعتذر للحكومة السودانية عن مشاركة مواطنين كولومبيين كمرتزقة ضمن مليشيا الدعم السريع

متابعات: السوداني

تقدمت حكومة كولومبيا بالاعتذار عن مشاركة مواطنين كولومبيين كمرتزقة ضمن مليشيا الدعم السريع.

وأعربت سفيرة كولومبيا لدى القاهرة، آن ميلنيادي جافيريا، خلال لقائها السفير، الفريق أول ركن، عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، عن صدمة شعب وحكومة بلادها لدى تلقيها خبر مُشاركة مواطنين كولومبيين في الحرب الدائرة بالسودان ضمن مليشيا الدعم السريع ووصفت السلوك بغير المسؤول.

ونقلت السفيرة، احترام حكومة بلادها لشعب وحكومة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

من جانبه، رحّب السيد السفير عماد الدين عدوي، بتصريحات الحكومة الكولومبية، موضحاً بأن هذه الحادثة تؤكد تورُّط جهات ودول في الحرب الدائرة في السودان، مضيفاً أن جهود الحكومتين السودانية والكولومبية يجب أن تنصَب لمنع مشاركة المواطنين الكولومبيين كمرتزقة لدى المليشيا المتمردة، وأوضح سيادته أن الحكومة ستقوم بإفادة الجانب الكولومبي بملف متكامل بشأن مشاركة المرتزقة الكولومبيين في الحرب العدوانية على الدولة السودانية ومؤسساتها.