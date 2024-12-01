وزير الثقافة والإعلام: لا نريد تكميم الافواه 

متابعات: السوداني

دشن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الأعيسر، اليوم، المنبر التنويري الأسبوعي الدوري لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وقال الأعيسر خلال افتتاحه للمؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الايدز ببرج الضمان: “لا نريد تكميم الافواه وإنما نريد إتاحة منبر مهني دوري صادق تقدم من خلاله المعلومات المتعلقة بالشأن السوداني وهو مضمون قرار مجلس الوزراء بتمكين سونا من ان تكون المصدر الأساسي لأخبار السودان”. مشيرا إلى أن المنبر يأتي في اطار تكامل الأدوار مع الوزارات وليس خصما عليها – بحسب ما اوردته وكالة السودان للأنباء.

ودعا الإعيسر الإعلاميين إلى المشاركة في المؤتمر الاسبوعي والتعاون من أجل خدمة الوطن.

ووجه وزير الثقافة والإعلام رسالة للمجتمع الإعلامي بضرورة العمل سويا كجسم واحد متماسك لخدمة الوطن رغم الاختلافات الفكرية.

واشاد الوزير بجهود وزارة الصحة وتحملها عبء تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الراهنة كما شكرها على إتاحة الفرصة لتدشين المنبر، وحيا جهود الشركاء في برنامج مكافحة الايدز.

من جانبه عبر وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم عن اعتزازه باختيار منبر وزارة الصحة لتدشين المنبر الأسبوعي الدوري لوزارة الثقافة والاعلام، معتبرا تدشين المنبر خطوة شجاعة لوضع السودان في صورة إعلامية ايجابية، مؤكدا جاهزية وزارة الصحة للتنسيق مع الوزارة.