ميليشيا الدعم السريع تقصف معسكر زمزم للنازحين بالفاشر 

متابعات: السوداني

شنت مليشيات الدعم السريع مساء اليوم هجوماً متعمداً على معسكر زمزم للنازحين، بأكثر من (10) قذائف، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والجرح وسط المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، كما تم تدمير منازل الأبرياء.

وادانت حركة جيش تحرير السودان الاعتداء المتعمد على القري والمعسكرات، وحملت الدعم السريع المسؤولية الكاملة تلك الجرائم الشنيعة والتي تشبه أفاعيلهم اليوميه منذ بدء الحرب.

وقال الصادق علي النور، الناطق الرسمي بإسم حركة جيش تحرير السودان: “إن هذا الاعتداء السافر، الذي قامت بها مليشيات الدعم السريع الإرهابية يحمل دلالات ومؤشرات خطيرة جداً لا لبس فيها ولا غموض تطال الأمن والاستقرار ليس في المدن فقط بل حتي معسكرات النازحين والقرى الآمنة في كل ربوع السودان

وتعتبر الحركة هذه الجريمة النكراء بمثابة إستهداف إثني و عرقي، إذ يأتي ذلك نتيجة لخطابات الكراهية والعنصرية والتحريض التي تساهم فيها كثير من المنصات الإعلامية التابعة للدعم السريع والجهات المعادية للسلام ووسائلها الإعلامية المشبوهة، والتي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الكراهية والعنصرية البغيضة بشكل يدعو للقلق”.