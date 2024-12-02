وزير الإعلام: الحرب على السودان أخذت منحىً آخر بظهور أسلحة استراتيجية ومسيرات تنطلق من دولة تشاد

بورتسودان: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، إن الحرب على السودان أخذت منحىً آخر وتطوراً خطيراً بظهور أسلحة استراتيجية تشتمل على مسيرات تنطلق من دولة تشاد.

وكشف الإعيسر، عن ظهور صواريخ موجهة ومسيرات استراتيجية تستخدمها المليشيا في هذه الحرب، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث على مر التاريخ إلا في حرب السودان، مؤكداً أن الدول المنتجة لهذه الأسلحة الاستراتيجية تشترط عدم تسرب مثل هذه الأسلحة، وان وصولها ليد المليشيا يؤكد تورط دول كبيرة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة في التنوير الخاص الذي قدمته وزارة الدفاع ببورتسودان اليوم، جدد اتهام السودان للإمارات ومؤكداِ أن الحكومة لديها أدلة دامغة حول تورط الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات بخلاف دعمها بالسلاح والتمويل تقود حراكا سياسيا دوليا وإقليميا لتجيير الأشياء للتغطية على تورطها في هذه الحرب.

وأعلن الإعيسر باسم الحكومة، عن عدوان واضح ضد السودان من قبل دولتي الإمارات وتشاد وان الحكومة تُحمِّل الدولتين المسؤولية تجاه هذه الإنتهاكات، مبيناً أن الإمارات تقوم بتوفير الأسلحة والتمويل، بينما تعتبر تشاد منصة للعدوان.

وقال “لدينا ما يؤكد تزويد الإمارات للمليشيا بهذه الأسلحة”، باعثاً تطمينات لجميع السودانيين بأن القوات المسلحة قادرة على الرد بالكيفية التي تراها مناسبة.