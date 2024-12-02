وزير الدفاع يعلن تحرير منطقة أم القرى بشرق الجزيرة واستلام الجيش لمصنع سكر سنار ومحيطه

بورتسودان: السوداني

أعلن وزير الدفاع الفريق، ياسين إبراهيم ياسين، تحرير منطقة أم القرى بشرق ولاية الجزيرة صباح اليوم، وأكد كذلك استلام الجيش لمصنع سكر سنار ومحيطه.

وكشف وزير الدفاع في تنوير خاص من وزارة الدفاع ببورتسودان، صباح اليوم، عن تقدم كبير لقوات متحرك الصياد بولاية شمال كردفان في محيط منطقة أم روابة.

وجاء التنوير الخاص من وزارة الدفاع تحت عنوان (التصعيد والعدوان المباشر من الدول الراعية للمليشيا الإرهابية المتمردة) و(أدلة استخدام المسيرات الانتحارية والاستراتيجية)، بغرض تمليك الرأي العام آخر التطورات في ملف تورط دول خارجية في الحرب بالسودان، والكشف عن جرائم المليشيا ذات الصلة بنشاط المسيرات الموجهة ضد المدنيين.