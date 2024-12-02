السودان يطالب الجامعة العربية والتعاون الإسلامي والأمم المتحدة بعقد جلسات لمناقشة العدوان الإماراتي – التشادي على السودان

بورتسودان: السوداني

طالبت الحكومة السودانية، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لعقد جلسات مناقشة لمخالفات دولتي الإمارات العربية وتشاد للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية والمشاركة في الحرب على السودان.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد علي الإعيسر في التنوير الصحفي لوزارة الدفاع عن التصعيد والعدوان المباشر للدول الراعية للمليشيا المتمردة، إنّ ما تقوم به دولتا الإمارات العربية المتحدة وتشاد عمل إرهابي ضد الشعب السوداني لقتله وتدمير البنية التحتية للدولة السودانية.

وطمأن الشعب السوداني بأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمستنفرين وكل الشعب السوداني هم يد واحدة وقادرون ومستعدون لصد هذا العدوان وحماية الأرض والعرض وتنظيف السودان من دنس المرتزقة والعملاء.

وحذّر كل القوى السياسية والمتعاونين مع المليشيا بأن ما يقومون به من دعم للمليشيا هو في الأساس ضد المواطن السوداني والوطن وهو مشروع خاسر.