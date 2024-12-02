بنك فيصل الاسلامي يشرع في بدء استبدال العُملات حسب اشتراطات بنك السودان 

بورتسودان: السوداني

شرع بنك فيصل الإسلامي، البدء في عمليات استبدال العُملات القديمة حسب اشتراطات وسياسات بنك السودان المركزي، وذلك عبر فتح حسابات (أونلاين)، حيث تعتبر عملية امتلاك المواطن لحساب بنكي هي الشرط الأساسي للتمكن من استبدال العملات عبر إيداع المبالغ على الحساب.

وكان بنك السودان المركزي، قد أعلن عن استبدال العملة من فئتي الخمسمائة جنيه والألف جنيه بأخرى جديدة.

وبحسب موجهات بنك السودان المركزي، وتزامناً مع بدء استبدال العملات، وتسهيلاً على المواطنين الذين لا يملكون حسابات بنكية، أعلن بنك فيصل الإسلامي الأسبوع الماضي، عن خدمة فتح الحساب أونلاين للذين لا يملكون حساباً بالبنك.

وقدم بنك فيصل الإسلامي، تسهيلات كبيرة وبسيطة وآمنة للجمهور في إجراءات فتح الحساب أونلاين ببنك فيصل الإسلامي.

وشهد تطبيق فوري الخاص ببنك فيصل، إقبالاً كبيراً من الجمهور على عمليات فتح الحساب التي أعلن عنها، والتي تتم في خلال دقائق قليلة، حيث تُـوفِّـر للعميل السرعة والسهولة وتجربة مصرفية آمنة وفريدة، مما يُعزِّز راحة العُملاء تماشياً مع طفرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني.

وتُعد هذه الخدمة طفرة في مجال المصارف والبنوك السودانيه، حيث يمكنك فتح الحساب إلكترونياً بالكامل بإجراءات بسيطة وسهلة وفي خلال دقائق، دون الحاجة لزيارة فروع البنك.

وأفاد عددٌ من المواطنين بأنهم شرعوا بالفعل الاستفادة من خدمة فتح الحساب أونلاين دون اللجوء إلى فروع بنك فيصل، ولم تواجههم أي تعقيدات في الإجراءات عبر جهاز الموبايل.

الجدير بالذكر أنّ محافظ المركزي السوداني وجّه برفع درجة الاستعداد عبر فتح الفروع المتوقفة في المناطق الآمنة، وزيادة ساعات العمل، ومنافذ تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز التجهيزات البشرية واللوجستية، ورفع مستوى التأمين بالتنسيق مع لجان الأمن بالولايات.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة كلياً مما تتيح للجمهور فتح حساب ببنك فيصل الإسلامي من المنزل أو مكان العمل أو أي مكان، وذلك عبر هاتفك المحمول في أي زمان ومكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك. وكل ما على المواطن فعله هو أن يكون لديه إثبات هوية أو الرقم الوطني والتقاط صورة سيلفي، مسح الهوية والتوقيع إلكترونياً باستخدام كاميرا الموبايل. وبعد إكمال البيانات المطلوبة بنجاح يتم إرسال رقم الحساب الجديد مباشرةً عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني.

تعتمد الخدمة على تقنيات مُتطوِّرة مثل التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي للتحقق من الهوية، مما يضمن الأمان ويحد من الاحتيال.