والي الخرطوم يوجه بتقديم دعم عاجل للوافدين من ولاية الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إن ولاية الخرطوم تعمل عبر عدة محاور لتقديم العون لمواطني الجزيرة الناجين من مذابح المليشيا الإرهابية ولا يزالون يتوافدون بأعداد كبيرة لولاية الخرطوم، وأضاف: سيظل جميل أهل الجزيرة دَيناً علينا تقديراً لاستضافتهم لسكان ولاية الخرطوم في بداية الحرب.

ووجه الوالي خلال زيارته اليوم الاثنين، بحصر كل مواطني الجزيرة الذين لم يتلقوا دعماً من قبل وتقديم دعم عاجل خلال هذا اليوم تقديراً لمعاناتهم التي استمرت لعدة أيام في رحلة النجاة من انتهاكات المليشيا التي نهبت كل ممتلكاتهم.

وقال الوالي، إن مسؤوليات الولاية تجاه تقديم العون الغذائي تتضاعف باستمرار، نظراً لتزايد أعداد العائدين والوافدين من الولايات. وأشاد الوالي بإسهام الولايات والمنظمات، لكن الوضع الراهن وظروف الحرب التي أفقدت الكثيرين مصادر دخلهم تتطلب التضامن لتقديم العون للمواطنين.